Гроші можуть бути витрачені для облаштування відділень інтенсивної терапії

Джерело - Експресо.

Колишній прем'єр-міністр Італії і власник Мілану Сільвіо Берлусконі пожертвував 10 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ці гроші можуть бути витрачені для облаштування відділень інтенсивної терапії або для інших потреб, пов'язаних із запобіганням поширенню коронавірусу.

83-річний Сільвіо Берлусконі тричі був прем'єр-міністром Італії (1994-1995 рр, 2001-2006 рр, 2008-2011 рр), а також власником Мілану з 1986 по 2017 рік. Цей період став найуспішнішим в історії клубу. Навесні 2017 року італієць продав Мілан китайським інвесторам, і придбав скромну Монцу, яка виступає в Серії С.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.