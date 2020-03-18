Челсі хоче взяти в оренду Коутінью

Нині бразилець виступає на правах оренди за Баварію

Челсі хоче влітку взяти в оренду півзахисника Барселони Філіппе Коутінью.

Про це повідомляє Sport.es.

Лондонський клуб вже зв'язувався з Барселоною, щоб поцікавитися умовами можливої ​​оренди.

Зараз Коутінью виступає на правах оренди за Баварію, і німецький клуб має право викупу бразильця за 110 млн євро. У Баварії задоволені грою Коутінью, але вважають таку суму завищеною.

З великою долею ймовірності, влітку Коутінью повернеться в Барселону, і каталонці мають намір позбутися від гравця.

Оскільки жоден з клубів не має наміру платити за Коутінью необхідні 90 млн євро, Барселона згодна на оренду. А Челсі готовий платити всю зарплату гравця.

У нинішньому сезоні на рахунку Коутінью 8 голів і 6 гольових передач в 22 матчах Бундесліги за Баварію.

Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.

Нагадаємо, в АПЛ запропонували альтернативний варіант завершення сезону.