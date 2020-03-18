У Франції запідозрили, що Неймар втече з ПСЖ через коронавірус

Футболіст може скористатися особистим літаком, щоб повернутися на батьківщину

Один з лідерів Парі Сен-Жермен Неймар найближчим часом може залишити Європу і на особистому літаку вилетіти до Бразилії.

Про це повідомляє Le Parisien.

Зірці паризького клубу нібито не до вподоби обмеження, введені в Парижі і країні в цілому через пандемію коронавірусу. Неймару в умовах карантину хотілося б проводити час вдома в оточенні рідних і близьких.

Відзначається, що нині гравці ПСЖ працюють індивідуально, отримавши план фізичних навантажень від тренерського штабу команди, проте ніяких відомостей про те, де і як підтримує свою форму Неймар журналістам видання роздобути не вдалося, через що у них і виникли обґрунтовані підозри.

Напередодні Неймар в своєму Instagram закликав всіх слідувати рекомендаціям медиків і бути обережними для ефективної протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.