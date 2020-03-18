Динамо не вистачає Сидорчука – Севідов

Півзахисник Сергій Сидорчук стабілізує гру Динамо.

Про це розповів український тренер Олександр Севідов.

"Як би не критикували Сидорчука, але його не вистачає на полі, він стабілізує гру команди. Загубився в цьому матчі Циганков, від якого чекають більш ефективної роботи. Видно, що йому не вистачає сил на весь поєдинок, і загрози від нього не виходило.

Десна зіграла дуже організовано, самовіддано і дисципліновано. Особливо моментів гольових не створила, але свого результату домоглася. Не програти на виїзді з Динамо - це хороший результат для чернігівців. Рахунок по грі, хоча нічия більше задовольнила підопічних Рябоконя", - сказав Севідов.