 Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України
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Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України

Сьогодні 22:05 475 0
Динамо вийшло у півфінал Кубка України
Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України
#Динамо, #Олександрія, #Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в рамках чвертьфіналу Кубка України приймало Олександрію.

Вирішальний м’яч у зустрічі забив Віктор Циганков в овертаймі.

Відзначимо, що Динамо на 55 хвилині матчу залишилось у меншості, другу жовту картку отримав Мохаммед Кадірі.

Кубок України

1/4 фіналу, 11 березня

Динамо – Олександрія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 106 Циганков

Динамо: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 30. Шабанов, 4. Попов, 16. Миколенко, 5. Сидорчук (к), 6. Кадірі, 29. Буяльський (8. Шепелєв, 84), 7. Вербич (18. Андрієвський, 117), 20. Караваєв (15. Циганков, 87), 9. Соль (70. Русин, 46).

Олександрія: 79. Паньків (к), 8. Довгий (22. Грицук, 74), 10. Третьяков (26. Шендрик, 118), 11. Мірошниченко, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Сітало, 27. Гречишкін, 44. Банада (9. Безбородько, 108), 77. Мишенко (94. Задерака, 34), 90. Дубра.

Попередження: Кадірі (45), Сидорчук (55), Попов (84) – Бухал (58), Довгий (73), Мірошниченко (105), Гречишкін (120+2), Шендрик (120+3).

Вилучений: Кадірі (55, друге попередження).

Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.

Також, Маріуполь обіграв Альянс.

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