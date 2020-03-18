Маркевич закупив медикаменти для військового госпіталю

Київський військовий госпіталь закупив необхідні медикаменти

Джерело - Чемпіон.

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич пожертвував 10 тис доларів Київському військовому госпіталю.

Про це розповів Олексій Мочанов у Facebook.

"Мирон Богданович Маркевич – реально Людина-Легенда, безмірно шанований спеціаліст. Тато! Зв'язався зі мною безпосередньо по старій дружбі. Запитав, що потрібно Київському Військовому Госпіталю. Я зістикував з першими, головними і компетентними, і практично відразу госпіталь на виділені МБМ кошти закупив потрібна і важлива", - розповів Мочанов.

Нагадаємо, Берлусконі пожертвував 10 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.