Маркевич закупив медикаменти для військового госпіталю

Джерело - Чемпіон.
Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич пожертвував 10 тис доларів Київському військовому госпіталю.
Про це розповів Олексій Мочанов у Facebook.
"Мирон Богданович Маркевич – реально Людина-Легенда, безмірно шанований спеціаліст. Тато!
Зв'язався зі мною безпосередньо по старій дружбі. Запитав, що потрібно Київському Військовому Госпіталю.
Я зістикував з першими, головними і компетентними, і практично відразу госпіталь на виділені МБМ кошти закупив потрібна і важлива", - розповів Мочанов.
Нагадаємо, Берлусконі пожертвував 10 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.
Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.