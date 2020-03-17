У Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус

Валенсія офіційно повідомила, що 35% тестів на коронавірус в клубі виявилися позитивними.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

"Всі випадки є безсимптомними, заражені знаходяться в своїх будинках під наглядом і з необхідними заходами ізоляції. У клубі 35% позитивних тестів.

Валенсія наполягає на тому, щоб населення залишалося в своїх будинках і слідувало всім вже опублікованим гігієнічним і профілактичним заходам", - йдеться у заяві Валенсії.