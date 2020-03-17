У Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус

Джерело - sport.ua.
Валенсія офіційно повідомила, що 35% тестів на коронавірус в клубі виявилися позитивними.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
"Всі випадки є безсимптомними, заражені знаходяться в своїх будинках під наглядом і з необхідними заходами ізоляції. У клубі 35% позитивних тестів.
Валенсія наполягає на тому, щоб населення залишалося в своїх будинках і слідувало всім вже опублікованим гігієнічним і профілактичним заходам", - йдеться у заяві Валенсії.
Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.