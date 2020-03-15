У Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік

Джерело - Чемпіон.

У Валенсії зафіксовано п'ять позитивних випадків коронавірусу у тренерів і гравців першої команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Першим в Instagram це підтвердив аргентинський захисник "кажанів" Есекіель Гарай.

Крім Гарая, захворіли футболісти Ельякім Мангала і Хосе Гайя, а також тренер Пако Камараса і лікар Хуан Альяга.

Positivos en Coronavirus:



Garay, Mangala, Gayà, Camarasa y Juan Aliaga.



Están todos bien y los 3 futbolistas asintomáticos. TODO EL ÁNIMO. — Héctor Gómez 💯 (@Generaldepie_) March 15, 2020

За останніми даними, в світі коронавірус підтверджений у 156 тисяч осіб, померли 5833, а 73 968 вважаються здоровими. Основні осередки зараження: Китай, Італія, Іран, Корея та Іспанія.