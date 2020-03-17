Визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Фінали єврокубків можуть бути зіграні наприкінці червня

Поточні сезони Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть дограні, коли дозволить ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє L'Équipe.

На засіданні УЄФА було підтверджено припинення єврокубків на невизначений термін. При цьому вирішили, що турніри повинні бути дограні, коли пандемія коронавірусу піде на спад.

За інформацією іспанського видання Marca, фінал Ліги чемпіонів-2020 має відбутися 27 червня, а вирішальний матч Ліги Європи - 24 червня.

Нагадаємо, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.