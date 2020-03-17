У Європі лише два футбольних чемпіонати відмовились йти на карантин

У Білорусі матчі відбудуться з глядачами

Джерело - Експресо.

Туреччина і Білорусь не зупинятимуть національний чемпіонат з футболу, попри загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Трибуна.

Білоруська федерація футболу повідомила, що намічений на 19 березня старт чемпіонату Білорусі у вищій лізі почнеться без зсуву термінів. Матчі відбудуться з глядачами.

Чемпіонат Туреччини також продовжиться, проте на матчі не пускатимуть глядачів.

За останніми даними у Білорусі зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, в Туреччині зареєстровано 47 випадків зараження.

Нагадаємо, у Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус.

Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.