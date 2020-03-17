У Європі лише два футбольних чемпіонати відмовились йти на карантин

Джерело - Експресо.
Туреччина і Білорусь не зупинятимуть національний чемпіонат з футболу, попри загрозу поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Трибуна.
Білоруська федерація футболу повідомила, що намічений на 19 березня старт чемпіонату Білорусі у вищій лізі почнеться без зсуву термінів. Матчі відбудуться з глядачами.
Чемпіонат Туреччини також продовжиться, проте на матчі не пускатимуть глядачів.
За останніми даними у Білорусі зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, в Туреччині зареєстровано 47 випадків зараження.
Нагадаємо, у Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус.
Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.