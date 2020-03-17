Фіналіст Ліги Європи заразився коронавірусом

Тест Жезуса показав позитивний результат

Джерело - Експресо.

Перший тест на коронавірус колишнього тренера португальської Бенфіки Жорже Жезуса показав позитивний результат.

Про це повідомляє прес-служба Фламенго.

O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para o Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça (17). O resultado sairá entre 24h e 48h. #ForçaMister — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2020

Перший тест на коронавірус тренера Жорже Жезуса показав позитивний результат, проте в клубі розраховують, що другий тест все ж покаже негативний результат.

Медслужба не впевнена, що перший тест був проведений правильно. Президент клубу, тренер, а також гравці команди відправлені в карантин.

У період з 2009-го по 2015-й рік Жорже Жезус тренував португальську Бенфіку, і двічі виводив команду у фінал Ліги Європи, проте поступився у 2013-му році лондонському Челсі, а в 2014-му іспанській Севільї.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.