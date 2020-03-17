УПЛ зупинила чемпіонат України з футболу

Керівництво Української Прем'єр-ліги проконсультувалось з УЄФА і зупинить розіграш поточного сезону чемпіонату України з футболу.

Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив Футбол NEWS.

"Ми звернулися до членів виконкому УАФ, щоб призупинити всі змагання на території України на невизначений термін, без дати. До наступного розпорядження. Будемо чекати хороших новин від уряду, щоб продовжити чемпіонат. Офіційне рішення буде сьогодні", - сказав Павелко.