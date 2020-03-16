Лігу чемпіонів можуть дограти у форматі міні-турніру

Формат єврокубків може змінитися

У вівторок, 17 березня, УЄФА збереться на екстрене засідання, щоб вирішити долю Євро-2020, єврокубків та національних чемпіонатів, які були зупинені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

У Лізі чемпіонів та Лізі Європи буде розглядатися можливість проведення чвертьфіналів, які ще залишилися, а також півфіналів в один матч на нейтральному полі.

При цьому такий міні-турнір Ліги чемпіонів повинен пройти в Стамбулі, а Ліги Європи - в Гданську. Це міста-організатори фіналів даних турнірів.

Нагадаємо, Італія просить перенести Євро-2020.