Ковалець: Карпати мають грати на патріотизмі

Львівські Карпати і Львів в УПЛ останнє слово ще не сказали.

Про це фахівець Сергій Ковалець заявив в ефірі програми Футбольний формат.

"Карпатам потрібна була перемога. У Карпат є ще шанс. Є традиції, клуб, грати мають на патріотизмі. Львівське дербі вийшло, нічийний рахунок нікого не задовольним по результату. Краще раз виграти, раз програти, ніж дві нічиї. Але ще обидві команди останнє слово не сказали", - зазначив Ковалець.