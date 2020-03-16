Лунін може покинути Реал

Андрій Лунін влітку може змінити клуб

Голкіпер ПСЖ Альфонс Ареола, який виступає за Реал на правах оренди, вразив своєю грою головного тренера Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє AS.

Французький фахівець бачить Ареола дублером для Тібо Куртуа, однак, в такому випадку клубу доведеться розлучитися з Андрієм Луніним.

Спочатку український голкіпер розглядався у якості заміни Куртуа після повернення з оренди. Однак, через брак ігрової практики в Леганесі і Вальядоліді він не зміг довести Зідану своє право на місце другого воротаря в Реалі.

Раніше повідомлялося, що Лунін є фаворитом на позицію другого голкіпера Реала.

Нагадаємо, директор Реала привітав Луніна з успішним матчем.