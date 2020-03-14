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Роналду: Я звертаюся до вас як син, як батько, як людина

Вчора 22:46 349 0
Кріштіану Роналду прокоментував пандемію коронавірусу
Роналду: Я звертаюся до вас як син, як батько, як людина
#Роналду, #Коронавірус, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду закликав серйозно поставитися до пандемії коронавірусу.

Про це він розповів у Іnstagram.

"Світ переживає дуже важкий момент, який вимагає від усіх нас особливої ​​обережності і уваги. Я говорю з вами сьогодні не як футболіст, а як син, батько, чоловік, якого хвилюють останні події, які зачіпають весь світ.

Важливо, щоб ми всі дотримувалися порад ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) та керівних органів щодо того, як нам справитися з поточною ситуацією.

Захист людського життя має бути вищою будь-яких інших інтересів. Всі мої думки з тими, хто втратив когось із близьких.   

Хотів би висловити свою солідарність тим, хто бореться з вірусом, як, наприклад, мій товариш по команді Дані Ругані, а також висловити свою постійну підтримку медичним працівникам, які ризикують життям, щоб допомогти врятувати інших", - розповів Роналду.

Нагадаємо, Марадону ізолювали через підозру на коронавірус.

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