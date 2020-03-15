Рух достроково завершив турецький збір через коронавірус

Джерело - ФК Рух.
15 березня футболісти, тренери та персонал львівського Руху повернулися в Україну з турецького збору.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Повернення відбулося на два дні раніше запланованого терміну через закриття авіасполучень України з іншими країнами у зв'язку з пандемією коронавірусу.
16 березня команда отримає вихідний, а 17-го - відновить підготовку до другої частини сезону у Першій лізі.
Раніше, Рух розгромив чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.
Нагадаємо, Рух переграв Волинь у контрольному матчі.