Рух достроково завершив турецький збір через коронавірус

Джерело - ФК Рух.

15 березня футболісти, тренери та персонал львівського Руху повернулися в Україну з турецького збору.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Повернення відбулося на два дні раніше запланованого терміну через закриття авіасполучень України з іншими країнами у зв'язку з пандемією коронавірусу.

16 березня команда отримає вихідний, а 17-го - відновить підготовку до другої частини сезону у Першій лізі.

Раніше, Рух розгромив чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.

Нагадаємо, Рух переграв Волинь у контрольному матчі.