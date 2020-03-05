Рух розгромив чемпіона Туркменістану у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
На зборах у Туреччині у контрольному матчі львівський Рух впевнену перемогу над чемпіоном Туркменістану.
Ще у першому таймі матчу львівська команда забила чотири сухі голи. Після перерви українці пропустили два голи, але все ж довели гру до впевненої перемоги.
Контрольний матч
5 березня
Рух (Львів, Україна) - Алтин Асир (Ашгабад, Туркменістан) 5:2 (4:0)
Голи: 1:0 - 2 Дуць, 2:0 - 5 Кондраков, 3:0 - 44 Кондраков, 4:0 - 45 Синиця, 5:0 - 65 Бойчук, 5:1, ?, 5:2 ?
Раніше, Рух зіграв внічию з чемпіоном Молдови у контрольному матчі.
Нагадаємо, захисник Зорі перейшов у Рух.