Рух розгромив чемпіона Туркменістану у контрольному матчі

Підопічні Бакалова забили 5 голів

Джерело - Чемпіон.

На зборах у Туреччині у контрольному матчі львівський Рух впевнену перемогу над чемпіоном Туркменістану.

Ще у першому таймі матчу львівська команда забила чотири сухі голи. Після перерви українці пропустили два голи, але все ж довели гру до впевненої перемоги.

Контрольний матч

5 березня

Рух (Львів, Україна) - Алтин Асир (Ашгабад, Туркменістан) 5:2 (4:0)

Голи: 1:0 - 2 Дуць, 2:0 - 5 Кондраков, 3:0 - 44 Кондраков, 4:0 - 45 Синиця, 5:0 - 65 Бойчук, 5:1, ?, 5:2 ?

Раніше, Рух зіграв внічию з чемпіоном Молдови у контрольному матчі.

Нагадаємо, захисник Зорі перейшов у Рух.