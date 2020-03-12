Рух переграв Волинь у контрольному матчі

Львівська команда у першому таймі забила три голи

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі львівський Рух на зборах у Туреччині переміг луцьку Волинь.

У першому таймі матчу львівська команда забила два швидкі голи. Кондраков на 33-ій хвилині збільшив рахунок до розгромного. Після перерви Волинь спромоглася лише на гол престижу.

Контрольний матч

11 березня

Рух - Волинь 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Бойчук, 2:0 - 7 Синиця, 3:0 - 33 Кондраков, 3:1 - 81 Чачуа

Раніше, Рух розгромив чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.

Нагадаємо, Рух зіграв внічию з чемпіоном Молдови у контрольному матчі.