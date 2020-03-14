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Гомес: Бергамо нагадує фільм жахів

Вчора 23:56 383 0
Алехандро Гомес прокоментував наслідки коронавірусу в Італії
Гомес: Бергамо нагадує фільм жахів
#Аталанта, #Гомес

Джерело - sport.ua.

Лідер Аталанти Алехандро Гомес закликав уболівальників залишатися вдома під час епідемії коронавірусу.

Про це розповів сам гравець.

"На вулицях взагалі нікого немає, Бергамо вимер. Працюють тільки супермаркети, але більшість воліє замовляти їжу додому. Нагадує фільм жахів. У Бергамо зареєстровано 400 випадків хвороби. Прошу фанів дотримуватися правил і залишатися вдома.

Аргентина? Звичайно, я стежу за новинами моєї батьківщини, але, мені здається, вони там дуже легковажно все це сприймають", - розповів Гомес.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського у Лізі чемпіонів вже заробила 50 мільйонів.

Раніше, захисник Ювентуса Ругані підхопив коронавірус.

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