Гомес: Бергамо нагадує фільм жахів

Лідер Аталанти Алехандро Гомес закликав уболівальників залишатися вдома під час епідемії коронавірусу.

Про це розповів сам гравець.

"На вулицях взагалі нікого немає, Бергамо вимер. Працюють тільки супермаркети, але більшість воліє замовляти їжу додому. Нагадує фільм жахів. У Бергамо зареєстровано 400 випадків хвороби. Прошу фанів дотримуватися правил і залишатися вдома.

Аргентина? Звичайно, я стежу за новинами моєї батьківщини, але, мені здається, вони там дуже легковажно все це сприймають", - розповів Гомес.