Аталанта Маліновського у Лізі чемпіонів вже заробила 50 мільйонів

Дебютний сезон у єврокубку вже вийшов успішним

Аталанта у своєму дебютному сезоні в Лізі чемпіонів зуміла дістатися до чвертьфіналу і вже заробила 50 мільйонів.

Про це повідомляє Football Italia.

Вчора команда Джан П'єро Гасперіні пройшла Валенсію і чекає свого суперника в битві за півфінал.

Настільки успішні виступи в Лізі чемпіонів вже принесли клубу 50 мільйонів євро. У суму входять призові за груповий етап, за результати на груповому етапі, а також успішне подолання першого раунду плей-оф. Плюс гроші від телебачення.

Влітку Аталанта провела рекордне для себе трансферне вікно, в тому числі придбавши українця Руслана Маліновського за 13,7 мільйона євро.