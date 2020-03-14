АПЛ готує план завершення сезону

В АПЛ незабаром вирішать долю сезону

Англійська Прем’єр-ліга у четвер, 19 березня, вирішить, як завершити сезон 2019/20.

Про це повідомляє Sky Sports.

Прем'єр-ліга організує збори, щоб розробити план на кінцівку сезону. Ліга чекає збори УЄФА, яке відбудеться 17-го березня, на якому вирішиться доля єврокубків і Євро-2020.

Клуби Чемпіоншипа, Ліги 1 і Ліги 2 зустрінуться 18 березня для обговорення подальшого продовження чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.

Нагадаємо, головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус.