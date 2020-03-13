 ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні збірні | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні збірні

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ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні збірні
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні збірні під час міжнародних пауз в березні й квітні 2020 року.

Про це повідомляє ФІФА.

"Цей захід пов'язаний з поширенням інфекції COVID-19 по всьому світу, через яку більшість чемпіонатів були припинені. Міжнародна федерація також рекомендувала скасувати всі заплановані на березень і квітень матчі збірних.

ФІФА розуміє, що проведення матчів в поточних обставинах може не тільки представляти потенційний ризик для здоров'я гравців і уболівальників, і швидше за все, вплине на результати, оскільки деякі збірні не зможуть грати найкращими складами.

Щоб уникнути непотрібних ризиків для здоров'я і несправедливих результатів, ФІФА рекомендує відкласти всі міжнародні матчі, раніше заплановані на березень і квітень, до тих пір, поки їх не буде можна провести в безпечних умовах для футболістів і фанатів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ФІФА хоче лімітувати кількість оренд.

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