УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення призупинити поточні розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє сайт організації.

"У світлі подій, пов'язаних з поширенням COVID-19 в Європі і відповідних рішень, прийнятих різними урядами, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступному тижні, відкладаються.

Рішення містить матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, всі матчі Ліги Європи УЄФА, а також матчі Юнацької ліги УЄФА.

Рішення про те, коли ці матчі відбудуться, буде повідомлено пізніше. Також перенесені чвертьфінальні поєдинки Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановані на 20-е березня.

У вівторок, 17-го березня, УЄФА проведе спеціальну конференцію, присвячену реакції європейської футбольної спільноти на поширення коронавірусу", - свідчить текст заяви УЄФА.