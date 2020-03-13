УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Джерело - sport.ua.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення призупинити поточні розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє сайт організації.
"У світлі подій, пов'язаних з поширенням COVID-19 в Європі і відповідних рішень, прийнятих різними урядами, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступному тижні, відкладаються.
Рішення містить матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, всі матчі Ліги Європи УЄФА, а також матчі Юнацької ліги УЄФА.
Рішення про те, коли ці матчі відбудуться, буде повідомлено пізніше. Також перенесені чвертьфінальні поєдинки Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановані на 20-е березня.
У вівторок, 17-го березня, УЄФА проведе спеціальну конференцію, присвячену реакції європейської футбольної спільноти на поширення коронавірусу", - свідчить текст заяви УЄФА.
У четвер, 19-го березня, в Харкові повинен був відбутися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Вольфсбург.
Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.
Нагадаємо, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.