 Футболіст Челсі вилікувався від коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Футболіст Челсі вилікувався від коронавірусу

Сьогодні 22:34 526 0
Каллум Гадсон-Одой зміг вилікуватися від небезпечної інфекції
Футболіст Челсі вилікувався від коронавірусу
#Челсі, #коронавірус

Джерело - 112.ua.

Футболіст лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой повідомив, що вилікувався від COVID-19.

Про це розповів сам гравець.

9 березня у гравця проявилися симптом хвороби, після чого він був відправлений карантин, а всі хто взаємодіяв з гравцем були ізольовані.

"Як ви, напевно, знаєте, в останні пару днів у мене був вірус, від якого я вилікувався. Я пішов встановленим нормам і ізолював себе від усіх на тиждень. Сподіваюся, що скоро всіх побачу і дуже скоро повернуся на поле", - написав Гадсон-Одой.

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

Також, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.

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