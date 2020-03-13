Футболіст Челсі вилікувався від коронавірусу

Каллум Гадсон-Одой зміг вилікуватися від небезпечної інфекції

Футболіст лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой повідомив, що вилікувався від COVID-19.

Про це розповів сам гравець.

9 березня у гравця проявилися симптом хвороби, після чого він був відправлений карантин, а всі хто взаємодіяв з гравцем були ізольовані.

"Як ви, напевно, знаєте, в останні пару днів у мене був вірус, від якого я вилікувався. Я пішов встановленим нормам і ізолював себе від усіх на тиждень. Сподіваюся, що скоро всіх побачу і дуже скоро повернуся на поле", - написав Гадсон-Одой.

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

Також, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.