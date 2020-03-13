Жіноча збірна США вимагає рівної оплати з чоловіками

Джерело - xsport.ua.
Жіноча збірна США продовжує боротьбу з Федерацією футболу США (USSF) за рівну оплату з чоловіками.
Про це повідомляє USWNT.
Напередодні, USSF відхилила прохання гравців жіночої команди про рівну оплату, за що футболістки подали на федерацію в суд за дискримінацію.
Окрім того, президент USSF Карлос Кордейро заявив, що жінкам потрібно менше зусилля для гри в футбол, ніж чоловікам. Крім суду, в знак протесту гравці жіночої збірної вийшли на товариський матч з Японією в футболках навиворіт, на якому не видно герб федерації.
Unity. 4 stars only. Who's with us? pic.twitter.com/AYv2YlcSl7— USWNT Players (@USWNTPlayers) March 12, 2020
Нагадаємо, УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
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