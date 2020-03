Жіноча збірна США вимагає рівної оплати з чоловіками

Жіноча збірна США продовжує боротьбу з Федерацією футболу США (USSF) за рівну оплату з чоловіками.

Про це повідомляє USWNT.

Напередодні, USSF відхилила прохання гравців жіночої команди про рівну оплату, за що футболістки подали на федерацію в суд за дискримінацію.

Окрім того, президент USSF Карлос Кордейро заявив, що жінкам потрібно менше зусилля для гри в футбол, ніж чоловікам. Крім суду, в знак протесту гравці жіночої збірної вийшли на товариський матч з Японією в футболках навиворіт, на якому не видно герб федерації.

