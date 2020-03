Французьку Лігу 1 призупинять на місяць

Проведення матчів чемпіонату Франції найближчим часом буде припинено.

Про це експерт beIN SPORTS Брахім Тіам написав у Twitter.

On me dit dans l'oreillette que la ligue 1 va s'arrêter 1 mois et demain

Lyon Reims annulé @beINLigue1Confo