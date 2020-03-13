Французьку Лігу 1 призупинять на місяць

Джерело - Чемпіон.
Проведення матчів чемпіонату Франції найближчим часом буде припинено.
Про це експерт beIN SPORTS Брахім Тіам написав у Twitter.
"Мені повідомили, що з завтрашнього дня Ліга 1 буде припинена на один місяць.
Гра Ліон - Реймс скасована", - написав Тіам.
On me dit dans l'oreillette que la ligue 1 va s'arrêter 1 mois et demain— Brahim Thiam (@thiam_brahim) March 12, 2020
Lyon Reims annulé @beINLigue1Confo
Матч Ліон - Реймс повинен відкрити 29-й туру чемпіонату Франції, він запланований на п'ятницю, 13 березня.
Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.
Нагадаємо, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.