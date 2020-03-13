Французьку Лігу 1 призупинять на місяць

Гра Ліон - Реймс скасована

Джерело - Чемпіон.

Проведення матчів чемпіонату Франції найближчим часом буде припинено.

Про це експерт beIN SPORTS Брахім Тіам написав у Twitter.

"Мені повідомили, що з завтрашнього дня Ліга 1 буде припинена на один місяць. Гра Ліон - Реймс скасована", - написав Тіам.

On me dit dans l'oreillette que la ligue 1 va s'arrêter 1 mois et demain

Lyon Reims annulé @beINLigue1Confo — Brahim Thiam (@thiam_brahim) March 12, 2020

Матч Ліон - Реймс повинен відкрити 29-й туру чемпіонату Франції, він запланований на п'ятницю, 13 березня.

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

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