УЄФА переніс матч Ювентус – Ліон

Наразі терміни перенесення матчу невідомі

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Ліон не відбудеться в заплановану дату через спалах коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба УЄФА.

Провести цей поєдинок, який повинен був відбутися 17 березня, неможливо через карантин в Ювентусі, пов'язаного із зараженням коронавірусом захисника Даніеле Ругані.

Нагадаємо, Роналду припинив тренування з Ювентусом через коронавірус у Ругані.

Раніше, чемпіонат Італії був припинений у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.