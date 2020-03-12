 УЄФА переніс матч Ювентус – Ліон | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА переніс матч Ювентус – Ліон

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Наразі терміни перенесення матчу невідомі
УЄФА переніс матч Ювентус – Ліон
#Ювентус, #Ліон, #Ліга чемпіонів

Джерело - isport.ua.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Ліон не відбудеться в заплановану дату через спалах коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба УЄФА.

Провести цей поєдинок, який повинен був відбутися 17 березня, неможливо через карантин в Ювентусі, пов'язаного із зараженням коронавірусом захисника Даніеле Ругані.

Нагадаємо, Роналду припинив тренування з Ювентусом через коронавірус у Ругані.

Раніше, чемпіонат Італії був припинений у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.

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