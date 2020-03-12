УЄФА переніс матч Ювентус – Ліон

Джерело - isport.ua.
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Ліон не відбудеться в заплановану дату через спалах коронавірусу.
Про це повідомила прес-служба УЄФА.
Провести цей поєдинок, який повинен був відбутися 17 березня, неможливо через карантин в Ювентусі, пов'язаного із зараженням коронавірусом захисника Даніеле Ругані.
Нагадаємо, Роналду припинив тренування з Ювентусом через коронавірус у Ругані.
Раніше, чемпіонат Італії був припинений у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.