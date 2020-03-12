УЄФА пропонує Севільї та Ромі зіграти один матч у Лізі Європи

Учасник 1/4 фіналу Ліги Європи може визначитися за підсумками однієї зустрічі

УЄФА запропонував визначити чвертьфіналіста пари Севілья - Рома за підсумками одного матчу, який зіграють на нейтральному полі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Як можливий варіант Європейський футбольний союз пропонує територію Франції, однак і Севільї, і Ромі такий варіант не подобається.

Згідно з правилами УЄФА, в подібних ситуаціях клубам дається час на те, щоб запропонувати свій варіант. Якщо ж він не буде представлений або не задовольнить футбольних чиновників, вони зобов'яжуть Севілью і Рому прийняти вибір Європейського футбольного союзу.

Нагадаємо, матч Ліги Європи Севілья – Рома не відбудеться.