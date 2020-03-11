Рома не змогла вилетіти в Іспанію

Керівництво Роми не змогло отримати в уряду Італії дозвіл на виїзд до Іспанії, тому перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Ромою і Севільєю не відбудуться.

Про це повідомила прес-служба римського клубу.

У зв'язку з епідемією коронавірусу повітряне сполучення між Італією і Іспанією було закрито, і заради футбольного клубу винятків робити не стали. Керівництво Роми направило відповідну інформацію в УЄФА і чекає офіційного рішення європейського футбольного союзу.

Раніше повідомлялося, що Рома не може вилетіти в Севілью на матч Ліги Європи.

Також, Хетафе відмовився летіти в Мілан на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Інтера.