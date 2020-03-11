 Матч Ліги Європи Севілья – Рома не відбудеться | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ліги Європи Севілья – Рома не відбудеться

Сьогодні 16:30 415 0
Рома не змогла вилетіти в Іспанію
Матч Ліги Європи Севілья – Рома не відбудеться
#Рома, #Севілья

Джерело - football.ua.

Керівництво Роми не змогло отримати в уряду Італії дозвіл на виїзд до Іспанії, тому перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Ромою і Севільєю не відбудуться.

Про це повідомила прес-служба римського клубу.

У зв'язку з епідемією коронавірусу повітряне сполучення між Італією і Іспанією було закрито, і заради футбольного клубу винятків робити не стали. Керівництво Роми направило відповідну інформацію в УЄФА і чекає офіційного рішення європейського футбольного союзу.

Раніше повідомлялося, що Рома не може вилетіти в Севілью на матч Ліги Європи.

Також, Хетафе відмовився летіти в Мілан на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Інтера.

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