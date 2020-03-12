 В Англії всі матчі до кінця сезону будуть проходити при порожніх трибунах | Футбол | Champion.com.ua
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В Англії всі матчі до кінця сезону будуть проходити при порожніх трибунах

Сьогодні 11:15 233 0
Сезон АПЛ скасовувати або відкладати не будуть
В Англії всі матчі до кінця сезону будуть проходити при порожніх трибунах
#АПЛ, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Кабінет міністрів Англії прийняв рішення про те, що всі футбольні матчі на Туманному Альбіоні будуть проводитися при порожніх трибунах через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Times.

Без глядачів пройдуть як матчі Прем'єр-ліги, так і поєдинки нижчих дивізіонів. При цьому трансляції будуть скасовані і в барах, щоб уникнути скупчення людей.

Всі фанати, які придбали квитки на поєдинки, зможуть подивитися їх вдома через стрімінгові сервіси. Сам сезон АПЛ скасовувати або відкладати не будуть.

Нагадаємо, раніше НБА призупинила сезон через загрозу епідемії коронавірусу.

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