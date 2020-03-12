УЄФА вирішить долю Євро-2020 17 березня

УЄФА може відмінити чемпіонат Європи з футболу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 17 березня, прийме рішення про дії організації у відповідь на поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

"Внаслідок останніх подій, пов'язаних з поширенням COVID-19 по всій Європі та рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) визнати епідемію пандемією, УЄФА запрошує 55 асоціацій членів, голів асоціацій європейських клубів і ліг і представників профспілки футболістів FIFPro взяти участь у відеоконференції у вівторок, 17 березня. На ній буде обговорюватися реакція європейського футболу на поширення на коронавірусу", – йдеться в повідомленні УЄФА.

Нагадаємо, УЄФА може призупинити Лігу Європи.

Раніше було призупинено проведення матчів Серії А і Ла-Ліги.