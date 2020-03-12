Олександр Петраков прокоментував гру Ерлінга Голанда на чемпіонаті світу U-20

Український захисник Віталій Миколенко на чемпіонаті світу U-20 повністю закрив норвезького нападника Ерлінга Голанда.

Про це розповів головною тренер збірної України U-20 Олександр Петраков.

"Проти того ж Голанда ми двічі грали і обидва рази перемогли. Миколенко зжер цього Холанда. Так, він нам забив, але потім Миколенко відзначився. А тоді Влад Супряга переможний м’яч забив", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, Реал готовий відмовитися від Мбаппе заради Голанда.

Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.