Джерело - football24.ua.
Український захисник Віталій Миколенко на чемпіонаті світу U-20 повністю закрив норвезького нападника Ерлінга Голанда.
Про це розповів головною тренер збірної України U-20 Олександр Петраков.
"Проти того ж Голанда ми двічі грали і обидва рази перемогли. Миколенко зжер цього Холанда. Так, він нам забив, але потім Миколенко відзначився. А тоді Влад Супряга переможний м’яч забив", - відзначив Петраков.
Нагадаємо, Реал готовий відмовитися від Мбаппе заради Голанда.
Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.