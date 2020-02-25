Реал готовий відмовитися від Мбаппе заради Голанда

Ерлінг Голанд може опинитися у Ла-Лізі

Мадридський Реал проявляє інтерес до форварда дортмундської Борусії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє The Sun.

Мадридський клуб готовий відмовитися від ідеї трансферу французького нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе і кинуть всі сили на те, щоб підписати контракт з Голандом.

У поточному сезоні норвежець провів 30 матчів, забив 40 голів і віддав 8 результативних передач. За дортмундців Голанд зіграв 8 матчів, в яких забив 11 голів.

Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.