Вольфсбург - Шахтар: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Вольсфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Шахтар (Донецьк, Україна) Ліга Європи, 1/8 фіналу. Перший матч 22:00. 12 березня, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Стали відомі стартові склади команд!

Чемпіон України донецький Шахтар зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи у гостях з німецьким Вольфсбургом.

Матч відбудеться без глядачів, 12 березня, на стадіоні Фольксваген-Арена. Початок о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку Вольфсбург - Шахтар у цій новині. Початок о 21:45.