Матч Вольфсбург - Шахтар відбудеться без глядачів

Гірники не зазнають тиску німецьких фанатів

Джерело - Sport Arena.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург - Шахтар відбудеться при закритих трибунах через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Wolfsburger Nachrichten.

Раніше з ініціативою подібним чином обмежити заходу виступив Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.

З глядачами в рамках 1/8 фіналу попередньо зіграють Істанбул ББ - Копенгаген, Айнтрахт - Базель і Рейнджерс - Баєр, без глядачів - Олімпіакос - Вулвергемптон, Інтер - Хетафе, Севілья - Рома і ЛАСК - МЮ.

Перший поєдинок Вольфсбурга і Шахтаря відбудеться 12 березня в Німеччині. Матч-відповідь відбудеться в Харкові 19 березня.

Відзначимо, що найбільш з європейських країн від епідемії постраждала Італія, де через вірус був зупинений чемпіонат Серії А і інших спортивних турнірів.