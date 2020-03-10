Матч Вольфсбург - Шахтар відбудеться без глядачів

Джерело - Sport Arena.
Матч 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург - Шахтар відбудеться при закритих трибунах через загрозу поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Wolfsburger Nachrichten.
Раніше з ініціативою подібним чином обмежити заходу виступив Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.
З глядачами в рамках 1/8 фіналу попередньо зіграють Істанбул ББ - Копенгаген, Айнтрахт - Базель і Рейнджерс - Баєр, без глядачів - Олімпіакос - Вулвергемптон, Інтер - Хетафе, Севілья - Рома і ЛАСК - МЮ.
Перший поєдинок Вольфсбурга і Шахтаря відбудеться 12 березня в Німеччині. Матч-відповідь відбудеться в Харкові 19 березня.
Відзначимо, що найбільш з європейських країн від епідемії постраждала Італія, де через вірус був зупинений чемпіонат Серії А і інших спортивних турнірів.