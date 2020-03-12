Коваленко та Тете у старті Шахтаря на матч з Вольфсбургом у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 березня, Вольфсбург зіграє з Шахтарем в 1/8 Ліги Європи.
Актуально: Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Стартові склади команд:
Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавіо – Герхарт, Арнольд – Мехмеді, Шлагер, Брекало – Вегхорст
Запасні: Перван, Клаус, Руссійон, Понграчіч, Тіссеран, Гінчек, Віктор
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Антоніо, Патрік – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес
Запасні: Трубін, Хочолава, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сікан, Болбат
Нагадаємо, матч Шахтаря у Лізі Європи може бути перенесений з Харкова.