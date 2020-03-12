 Вольфсбург - Шахтар 1:1. ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Вольфсбург - Шахтар 1:1. ОНЛАЙН
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Вольфсбург - Шахтар 1:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:00 6490 0
Вольфсбург - Шахтар 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Вольсфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Шахтар (Донецьк, Україна)
Ліга Європи, 1/8 фіналу. Перший матч
22:00. 12 березня, 2020 рік

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

70' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Матвієнко і тут же прострілив уздовж воріт, але перехопив цей пас Брукс.

69' Прорвався по лівому флангу Сілва і подав у центр штрафного, але тут Кривцов головою скинув м'яч в руки Пятову.

68' І відразу ще одна заміна в складі Шахтаря: замість Ісмаїлі шанс проявити себе отримав Хочолава.

67' Перша заміна в  поєдинку: замість Віктора Коваленко гру продовжуватиме Майкон.

65' М'яко закинув Шлагер в штрафну, куди вривався Мехмеді, але не вистачило йому зовсім трохи, щоб замкнути на дальній штанзі.

63' Прорвався по флангу Штеффен і прострілив уздовж воріт, але Пятов прочитав епізод і перехопив цей пас.

61' Притисли гостей до штрафного в останні хвилини "вовки", але до небезпечних моментів справа поки не доходить.

60' Зі своєї половини поля Кривцов запускав пасом Тайсона на чужі ворота, але той програв верхову боротьбу за м'яч Кноху.

59' Довгим пасом Герхард шукав в штрафний суперника Мехмеді, але вийшов з воріт Пятов і забрав м'яч в свої руки.

58' Прорвався по правому флангу Штеффен і подав на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

57' Герардт по флангу закинув на хід Мехмеді, але м'яч полетів надто сильно і опинився за бічною лінією.

56' Відверто збивав на фланзі Тайсона руками Штеффен. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

55' Отримав по ногах в центрі поля Антоніо від Шлагера. Штрафний удар на користь "гірників" призначив суддя.

53' Антоніо вирізав пас на хід Коваленку, який утікав у контратаку, але повернувся в оборону Брукс і відібрав м'яч.

52' Втік по флангу Штеффен і прострілив у штрафну. Тут пробити в дотик Вегхорсту не дозволив Кривцов.

51' Віддавав розрізний пас Шлагер вперед на Мехмеді, який утікав на ворота, але в останній момент м'яч перехопив Матвієнко.

50' Тайсон прорвався до чужого штрафного і покотив вперед на Тете, який тут же пробив по воротах, але точно в руки Кастельсу полетіла сфера.

48' Гол! Пропускає Шахтар! Не забарився навіс з кутового на ближню штангу, де виграв верх Брукс і пробив головою точно в дальній кут. Не кращим чином на виході зіграв Пятов, який не дотягнувся до м'яча.

47' Отримав по ногах на чужій половині поля Тете. Не за правилами зіграв Арнольд. Штрафний удар виконають гості.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Дуже приємний рахунок для "гірників", головне не втратити перевагу.

45' Не забиває Вегхорст! Другий незабитий пенальті в нашому матчі!

45' Знову після перегляду відеоповтору суддя змінив своє рішення, призначивши одинадцятиметровий удар у ворота "гірників".

44' Прорвався до штрафного суперника Брекало і пробив по воротах. М'яч влучив у руку Матвієнку. Суддя не призначив пенальті.

43' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Вегхорст і головою скинув на хід Брекало, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

41' Проривався в контратаку по центру Шлагер, але вчасно повернувся в оборону Патрік і в найчистішому підкаті відібрав м'яч.

39' Підхопив м'яч на чужій половині поля Герхардт і другим дотиком пробив метрів з двадцяти п'яти, але вище поперечини.

38' Увірвався на швидкості в штрафну Тайсон і віддав вперед на хід Ісмаїлі, але від ноги захисника м'яч полетів точно в руки Кастельсу.

37' Накрутив суперника на фланзі Тете, змістився в штрафну і пробив по воротах, але вкрай неточним вийшов цей постріл.

36' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Ісмаїлі і прострілив на дальню штангу, де готовий був замикати Тете, але Брукс в підкаті перевів м'яч на кутовий.

35' Брекало віддавав розрізний пас у штрафну суперника на хід Вегхорсту, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

33' Тонкий пас віддав Тайсон по флангу на хід Ісмаїлі, але того випередив Брукс і перехопив м'яч у підкаті.

32' Тайсон змістився уздовж лінії штрафної і віддав вперед на хід Тете, який пробивав у дальній кут, але Кастельс зміг скластися і потягти цей удар.

30' Тайсон закинув в штрафну, куди увірвався Мораес і пробив з гострого кута, але арбітр зупинив цю атаку через офсайд.

29' Утікав в контратаку по флангу Тете, але не зміг він відірватися від захисника і змушений був зупинити атаку.

28' Кнох відмінним пасом запустив по правому флангу Шлагер, але того випередив Патрік і виніс м'яч у підкаті в аут.

26' У верховій боротьбі проти Арнольда отримав ліктем по спині Коваленко. Черговий штрафний призначив суддя.

25' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Шлагер і закинув вперед на Мехмеді, який з лінії воротарського розстрілював ворота, але не влучив у площину.

23' Немає голу! Пішов виконувати одинадцятиметровий удар Коваленко, але пробив слабо. Кастельс вгадав напрямок польоту м'яча і забрав його в руки.

22' Після перегляду відеоповтору суддя змінив своє рішення, вказавши на точку. Це пенальті!

21' З правого флангу прострілив у штрафну Додо. Тут м'яч влучив в руку Арнольду, але арбітр не призначив пенальті.

20' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в минулому епізоді Ісмаїлі. Медики намагаються повернути в гру футболіста.

19' Грубо зіграв ліктем в голову супернику Вегхорст. Заслужена жовта картка для гравця "вовків".

17' ГООООЛ! Шахтар виходить вперед!!! Прорвався по лівій бровці Ісмаїлі і подав в штрафну. Тут невдало зіграв Брукс, пробив повз м'яч, який підхопив Мораес і головою вколотив снаряд точно під поперечину.

14' Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Вегхорст і пробив з розвороту в ближній кут, але Пятов виручив.

13' Зі штрафного навісив Патрік на дальню штангу, але тут спокійно головою м'яч виніс подалі Кнох.

12' З лінії чужого штрафного Герардт пробив з розвороту, але м'яч до воріт не дійшов, влучивши в Матвієнка.

11' Довгим пасом Герардт шукав на чужій половині поля Вегхорста, але того випередив Кривцов і виніс м'яч в аут.

9' Змістився з флангу до штрафного Сілва і пробив в ближній кут, але явно точності не вистачило цьому удару.

7' Віддавав Шлагер у розріз на хід Вегхорсту, але на виході Пятов виявився першим на м’ячі.

5' Шлагер із правою флангою прострелив у штрафну, де в касанії пяткої замикав Брекало, новий полет полетел рядом со штангой.

4' Виграв підбір у чужому штрафному Арнольд і тут же пробив по воротах, але точно в руки Пятову прилетіла сфера.

3' Коваленко розрізним пасом вивів на ударну позицію Тайсона, але не вийшов постріл в останнього.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги Європи!

Стали відомі стартові склади команд!

Чемпіон України донецький Шахтар зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи у гостях з німецьким Вольфсбургом.

Матч відбудеться без глядачів, 12 березня, на стадіоні Фольксваген-Арена. Початок о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку Вольфсбург - Шахтар у цій новині. Початок о 21:45.

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