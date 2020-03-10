Яремчук почав роботу з м’ячем - Циганик

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук продовжує відновлюватися після травми.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Роман Яремчук почав роботу з м’ячем. І Андрій Шевченко викликав його у резервний список національної команди. Наскільки мені відомо, що в збірній такі сподівання: якщо Яремчук встигне відновитися до матчів, працюватиме в групі разом з командою, то він приїде на збір.

Якщо ж він працюватиме індивідуально з тренером, а він вже на футбольному полі і б’є по м’ячу, то йому нададуть відпочинок. Та якщо він повернеться до загальної групи, то обов’язково приїде на товариські поєдинки проти Франції і Польщі. Тоді вже по ходу вирішуватиметься, гратиме він чи ні", - сказав Циганик.