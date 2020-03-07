Відновлення Яремчука може затягнутися

Роман Яремчук продовжує відновлюватися після травми

Форвард Гента Роман Яремчук може не встигнути відновитися до початку другого етапу чемпіонату Бельгії.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

Перший етап чемпіонату закінчиться 15 березня, після турнір візьме паузу на матчі збірних і відновиться на початку квітня.

Наразі 24-річний Яремчук відновлюється після травми ахілла. В останній раз він виходив на поле 26 грудня, а в січні переніс операцію.

У поточному сезоні на рахунку Яремчука 17 голів і дві результативні передачі в 30 матчах за Гент в усіх турнірах.

Нагадаємо, Яремчук вказав строки повернення на поле.

Раніше повідомлялося, що Яремчук через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.