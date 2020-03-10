 Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів

Сьогодні 21:15 331 0
У Франції підтвердили, що матч проти України пройде без глядачів
Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів
#Франція, #Україна

Джерело - ua.tribuna.com.

Контрольний матч між збірними Франції та України відбудеться при порожніх трибунах.

Про це розповів президент федерації футболу Франції Ноель Ле Гре.

Умови проведення спарингу визначать на засіданні французької федерації.

Товариський матч Франція - Україна має відбутися 27 березня в Сен-Дені.

Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів.

Нагадаємо, всі поєдинки Серії А припиняються слідуючи указу прем'єр-міністра Італії про скасування всіх заходів.

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