Чемпіон Італії може бути визначеним у плей-оф

Джерело - football.ua.
В Італії розглядають варіанти дострокового завершення Серії А.
Про це повідомляє football.ua.
Федерація футболу Італії розглядає три варіанти завершення чемпіонату:
1. Залишити чемпіонський титул нерозіграним
2. Визнати чемпіоном команду, яка лідирувала на момент припинення чемпіонату - Ювентус
3.Організувати матчі плей-оф за чемпіонство і плей-аут в Серію В.
Нагадаємо, Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020.
Раніше повідомлялося, що всі поєдинки Серії А припиняються слідуючи указу прем'єр-міністра Італії про скасування всіх заходів.