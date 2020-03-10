Чемпіон Італії може бути визначеним у плей-оф

Ювентус знову може стати чемпіоном Італії

В Італії розглядають варіанти дострокового завершення Серії А.

Про це повідомляє football.ua.

Федерація футболу Італії розглядає три варіанти завершення чемпіонату:

1. Залишити чемпіонський титул нерозіграним

2. Визнати чемпіоном команду, яка лідирувала на момент припинення чемпіонату - Ювентус

3.Організувати матчі плей-оф за чемпіонство і плей-аут в Серію В.

Нагадаємо, Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що всі поєдинки Серії А припиняються слідуючи указу прем'єр-міністра Італії про скасування всіх заходів.