Директор УПЛ: Якщо скажуть заборонити масові заходи, так і зробимо

Дикий вважає, що життя і здоров'я вболівальників та футболістів важливіші

Джерело - Sport Arena.

Українська Прем'єр-ліга вже зв'язувалася з Міністерством охорони здоров'я України щодо ситуації з коронавірусом і його впливом на чемпіонат.

Про це виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив в інтерв'ю Sportarena.

"На сьогодні ми не отримували документів від наших відомчих організацій, від профільного міністерства (Міністерства спорту - прим.). Минулого тижня ми відправили офіційний лист до Міністерства охорони здоров'я України з проханням максимально оперативно нас інформувати про поточну ситуацію в країні. Також ми моніторимо засоби масової інформації, щоб бути обізнаними про введення заходів у регіонах. На сьогодні ми бачимо, що Житомирська, Чернівецька, Сумська та Кіровоградська області ввели певні обмеження на проведення масових заходів. Якщо буде чітка вказівка ​​заборонити проведення масових заходів, звичайно, ми будемо слідувати. Також ми стежимо за тим, як розвивається ситуація в Європі, як європейські ліги реагують на ситуацію. Якщо ситуація в Україні буде вимагати вживати заходів, ми в екстреному порядку збиратимемо клуби і разом приймати рішення. Варіантів у нас може бути два: припинення чемпіонату або проведення матчів без глядачів. Життя і здоров'я вболівальників та футболістів важливіші", - сказав Дикий.

Раніше, товариський матч Польща – Україна відбудеться без глядачів.

Нагадаємо, матч Валенсія - Аталанта відбудеться без глядачів.