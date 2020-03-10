Директор УПЛ: Якщо скажуть заборонити масові заходи, так і зробимо

Джерело - Sport Arena.
Українська Прем'єр-ліга вже зв'язувалася з Міністерством охорони здоров'я України щодо ситуації з коронавірусом і його впливом на чемпіонат.
Про це виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив в інтерв'ю Sportarena.
"На сьогодні ми не отримували документів від наших відомчих організацій, від профільного міністерства (Міністерства спорту - прим.). Минулого тижня ми відправили офіційний лист до Міністерства охорони здоров'я України з проханням максимально оперативно нас інформувати про поточну ситуацію в країні.
Також ми моніторимо засоби масової інформації, щоб бути обізнаними про введення заходів у регіонах. На сьогодні ми бачимо, що Житомирська, Чернівецька, Сумська та Кіровоградська області ввели певні обмеження на проведення масових заходів. Якщо буде чітка вказівка заборонити проведення масових заходів, звичайно, ми будемо слідувати.
Також ми стежимо за тим, як розвивається ситуація в Європі, як європейські ліги реагують на ситуацію. Якщо ситуація в Україні буде вимагати вживати заходів, ми в екстреному порядку збиратимемо клуби і разом приймати рішення. Варіантів у нас може бути два: припинення чемпіонату або проведення матчів без глядачів. Життя і здоров'я вболівальників та футболістів важливіші", - сказав Дикий.
Раніше, товариський матч Польща – Україна відбудеться без глядачів.
Нагадаємо, матч Валенсія - Аталанта відбудеться без глядачів.