Товариський матч Польща – Україна відбудеться без глядачів

Влада Польщі вживає заходів для боротьби з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

31 березня товариський матч Польща - Україна у Хужові відбудеться без глядачів.

Про це повідомляє генеральний секретар Польського футбольного союзу Мачей Савицький.

Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ). — Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020

Уряд Польщі у вівторок оголосив про введення заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. У тому числі скасовані масові зібрання і заходи.

Відзначимо, що найбільш з європейських країн від епідемії постраждала Італія, де через вірус був зупинений чемпіонат Серії А і інших спортивних турнірів.

Нагадаємо, матч Валенсія - Аталанта відбудеться без глядачів.