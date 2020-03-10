Товариський матч Польща – Україна відбудеться без глядачів

Джерело - Чемпіон.
31 березня товариський матч Польща - Україна у Хужові відбудеться без глядачів.
Про це повідомляє генеральний секретар Польського футбольного союзу Мачей Савицький.
Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji ( TVP1 ).— Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020
Уряд Польщі у вівторок оголосив про введення заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. У тому числі скасовані масові зібрання і заходи.
Відзначимо, що найбільш з європейських країн від епідемії постраждала Італія, де через вірус був зупинений чемпіонат Серії А і інших спортивних турнірів.
Нагадаємо, матч Валенсія - Аталанта відбудеться без глядачів.