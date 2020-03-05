Два єврокубкові матчі пройдуть без глядачів через поширення коронавірусу

В Іспанії та Італії поєдинки Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройдуть при порожніх трибунах

Два єврокубкові матчі 10 і 12 березня пройдуть без глядачів через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє УЄФА.

Поставили відповідно до рішень влади Італії та Іспанії обмежити масові заходи, щоб убезпечити людей від зараження коронавірусів COVID-19.

Такі заходи стосуються матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Валенсія - Аталанта, який пройде 10 березня в Валенсії, а також поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Інтер - Хетафе, який відбудеться в Мілані 12 березня. Обидва матчі будуть зіграні при порожніх трибунах.

Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.

Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.