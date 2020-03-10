ПСЖ зацікавлений у трансфері лідера Лаціо

Римляни мають намір виручити за гравця не менше 100 мільйонів євро

ПСЖ зацікавлений у трансфері півзахисника Лаціо Сергія Милинкович-Савича.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Римляни мають намір виручити за гравця не менше 100 мільйонів євро.

Відзначається, що представники французького клубу вже провели попередні переговори з керівництвом Лаціо.

Нагадаємо, що в послугах гравця також був зацікавлений Челсі. Керівництво Синіх готове здійснити трансфер Милинкович-Савича цього літа. Орієнтовна сума за перехід хавбека може скласти мінімум 75 мільйонів євро без урахування бонусних виплат.

Влітку 2019 року в послугах Милинкович-Савича були зацікавлені Манчестер Юнайтед і Інтер.

У поточному сезоні півзахисник провів у складі Лаціо 31 матч у всіх турнірах, забивши п'ять голів.

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