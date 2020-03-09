Манчестер Юнайтед хоче позбутися Лінгарда

Джессі Лінгард може покинути Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед більше не розраховує на Джессі Лінгарда.

Про це повідомляє Goal.com.

Уле Гуннар Сульшер має намір позбутися від гравця влітку. Угода англійця з Манчестер Юнайтед розраховане до 30 червня 2021 року.

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У нинішньому сезоні Лінгард провів 20 матчів в АПЛ, в яких не відзначився результативними діями.

Також "червоні дияволи" мають намір посилити свій склад шляхом придбання Джеймса Медісона або Джека Гріліша.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виграв дербі у Манчестер Сіті в 29 турі АПЛ.