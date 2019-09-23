Манчестер Юнайтед необхідно серйозно підсилити свій скад.

Про це розповів екс-гравець МЮ Гарі Невілл.

"Думаю, Сульшеру потрібно ще 3-4 трансферних вікна для того, щоб підвищити рівень складу МЮ. Тільки тоді ця команда зможе боротися за титули. Їм точно потрібно кілька сотень мільйонів євро. По-іншому нічого не вийде. Ті дні, коли можна було легко замінити будь-якого гравця, пройшли.

Напевно, Юнайтед потрібно витратити ще 1 млрд євро на посилення складу. Для чого? Судіть самі: Грінвуд, Марсьяль і Рашфорд травмовані. Вони сидять без діла через пошкодження. Основний форвард команди зараз - Джессі Лінгард. Це ж неймовірно. Ось до чого призвела трансферна політика МЮ", - розповів Невілл.