Манчестер Юнайтед виграв дербі у Манчестер Сіті в 29 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 29-го туру англійської АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Манчестер Сіті.
Господарі завдяки голу Марсьяля вийшли вперед на тридцятій хвилині. У компенсовані хвилини матчу Макноміней подвоїв рахунок.
Українець Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 77-ій хвилині.
Чемпіонат Англії - АПЛ
29 тур, 8 березня
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Марсьяль, 2:0 - 90+7 Макноміней
Нагадаємо, Манчестер Сіті обміняє Стоунза на захисника Евертона.