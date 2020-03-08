Манчестер Юнайтед виграв дербі у Манчестер Сіті в 29 турі АПЛ

Українець у дербі зіграв 77 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У матчі 29-го туру англійської АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Манчестер Сіті.

Господарі завдяки голу Марсьяля вийшли вперед на тридцятій хвилині. У компенсовані хвилини матчу Макноміней подвоїв рахунок.

Українець Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 77-ій хвилині.

Чемпіонат Англії - АПЛ

29 тур, 8 березня

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Марсьяль, 2:0 - 90+7 Макноміней

Нагадаємо, Манчестер Сіті обміняє Стоунза на захисника Евертона.