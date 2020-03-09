Сегунда є сильнішим чемпіонатом ніж українська Прем'єр-ліга.

Про це розповів нападник Альбасете Роман Зозуля.

"Україна завжди в серці, але в Іспанії я кайфую від життя і футболу. Хто розбирається в футболі, розуміє, що Сегунда на дві голови сильніший за український чемпіонат. Зараз мене почнуть закидати камінням, але не всі хочуть це прийняти. Чемпіонат сильніше, життя краще.

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Пропозицій з України немає. В Україні зараз тільки Динамо і Шахтар. Дві команди. Поки мене тут все влаштовує. Я не зарікаюся і ніколи не кажу ніколи, все може бути. Зараз я себе не бачу в якійсь команді з України", - розповів Зозуля.